Советник Трампа обвинил Дамаск в применении химоружия в Сирии

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. У США есть четкие данные о том, что власти Сирии продолжают применять химоружие, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад ранее категорически отверг наличие у правительственных сил какого-либо оружия массового поражения, в том числе химического. Он отметил, что Дамаск считает применение химоружия при любых обстоятельствах и в любом месте неприемлемым.

"Мы работали над тем, чтобы противодействовать дальнейшему использованию химического оружия (в Сирии — ред.) и обеспечить такое положение вещей, чтобы использование этого типа вооружения никогда больше не стала рутиной. Однако появились общественно доступные доклады и фотографии, которые четко указывают, что использование химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада продолжает осуществляться", — сказал Макмастер, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что "все государства должны призвать сирийское правительство и его пособников к ответственности".

Ранее российский Центр примирения со ссылкой на жителя провинции Идлиб сообщил, что группировка "Джебхат ан-Нусра"* завезла в населенный пункт Серакаб более 20 баллонов с хлором, готовя провокацию с участием "Белых касок" и, возможно, иностранных журналистов.

*Запрещенная в России террористическая организация

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