Анкара не ведет войну в Сирии, заявил премьер Турции

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Анкара не ведет войну в Сирии, речь идет о борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"В Сирии нет войны, это борьба с терроризмом, в которой участвует не только Турция, но и 62 государства в составе коалиции, а также Россия и Иран. Мы является членами НАТО, мы являемся частью нашей коалиции, обеспечиваем поддержку коалиции в воздухе, НАТО использует военно-воздушные базы в Турции, которые вообще сделали возможным операцию", — заявил турецкий премьер.

По словам Йылдырыма, в Сирии и Ираке "уже довольно успешно справились с одной террористической организацией, но сейчас террористы сгруппировались заново под новым именем, используют российское и американское вооружение, которое они добывают нелегальным путем", в том числе посредством заказа в Интернете.

Глава правительства Турции подчеркнул, что Анкара действует в сирийском Африне "в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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