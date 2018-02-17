Анкара не ведет войну в Сирии, заявил премьер Турции

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Анкара не ведет войну в Сирии, речь идет о борьбе с терроризмом, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Йылдырыма, в Сирии и Ираке "уже довольно успешно справились с одной террористической организацией, но сейчас террористы сгруппировались заново под новым именем, используют российское и американское вооружение, которое они добывают нелегальным путем", в том числе посредством заказа в Интернете.
Глава правительства Турции подчеркнул, что Анкара действует в сирийском Африне "в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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