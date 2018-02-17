Курды обвинили Турцию в применении напалма в Африне

БЕЙРУТ, 16 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турецкая армия применяет запрещенное международной конвенцией оружие в ходе боевых действий на сирийско-турецкой границе, сообщил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

"Мы не можем говорить о как таковом продвижении (турецких сил), наблюдаются операции из серии "пришли-ушли", которые соответствуют тактике сил самообороны, с целью компенсации большой разницы в вооружении. Турецкая армия обладает самолетами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией — напалм и снаряды с газом хлор, также разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов помимо турецких военных",- сказал Хеду.

Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на главу больницы Африна Джоана Мохамада сообщило ранее, что в пятницу в больницу поступило шесть человек с симптомами удушья в результате применения отравляющих веществ турецкими военными в деревне Аранда кантона Африн.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.