В Африне турецкие военные применили отравляющий газ, заявил медик

БЕЙРУТ, 16 фев — РИА Новости. Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушья. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора местной больницы Джоана Мохамада.

"Шесть человек поступили в "скорую" с симптомами удушья в результате применения силами турецкого режима снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда", — приводит агентство его слова.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Ранее медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщил, что против их бойцов в ходе боев в местности Бильбиль в Африне использовались "ракеты, снабженные газом". Медиацентр отметил, что SDF не могут определить, что это за газ. По данным SDF, 12 террористов из джихадистских групп, атаковавших курдские позиции, также оказались в зоне поражения и получили отравления со схожими симптомами.

Кроме того, курдские формирования обвиняли Турцию в применении напалма. Генштаб Турции в ответ заявил, что со стороны ВС страны в операции "Оливковая ветвь" не используются напалм, химическое, биологическое и подобное оружие, запрещенное международными договорами.