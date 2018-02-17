В Африне турецкие военные применили отравляющий газ, заявил медик

БЕЙРУТ, 16 фев — РИА Новости. Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушья. Об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на директора местной больницы Джоана Мохамада.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Кроме того, курдские формирования обвиняли Турцию в применении напалма. Генштаб Турции в ответ заявил, что со стороны ВС страны в операции "Оливковая ветвь" не используются напалм, химическое, биологическое и подобное оружие, запрещенное международными договорами.
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