Лавров охарактеризовал планы США остаться в Сирии после победы над ИГ*

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Намерение США остаться в Сирии после победы над террористами ИГ* является очередным проявлением недоговороспособности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Тем не менее, диалог с американцами по Сирии идет достаточно прагматично. Мы все-таки пытаемся их (США – прим. ред.) вразумить насчет того, что их прежние клятвенные заверения о том, что они находятся в Сирии исключительно для борьбы с ИГ* должны оставаться в силе. Потому что уже вопреки тому, о чем мне говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, они заявляют, что будут находиться в Сирии не только до тех пор, пока последний игиловец не будет там уничтожен или изгнан оттуда, но и пока не завяжется устойчивый политический процесс, пока он не завершится политическим переходом (такой эвфемизм смены режима), результаты которого будут Америку устраивать. Это уже очередное проявление недоговороспособности, которое мы многократно за последние пару десятков лет видели со стороны США и их западных партнеров", — заявил Лавров.

* Террористическая организация, запрещенная в России