США должны закрыть в Сирии зону деконфликтинга в Ат-Танфе, заявил Лавров

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. США должны закрыть односторонне объявленную в Сирии зону деконфликтинга диаметром 55 километров в местечке Ат-Танф, внутри которой находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, который, по многочисленным фактам, используется для тренировки и отдыха боевиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Мы говорили, что будем работать с любым правительством, с любым президентом (США – ред.). Прагматизм пробивается. Я уже приводил примеры: не останавливалось наше сотрудничество в космосе, наше взаимодействие по Сирии, хотя оно идет непросто – там слишком много интересов сталкивалось, и тем не менее была создана южная зона деэскалации с участием России, США и Иордании, она функционирует неплохо. Хотя, конечно, нужно выполнять достигнутые в рамках создания этой зоны договоренности о выводе всех несирийских сил из этого района", — заявил он.

По словам Лаврова, в этом районе пока еще остаются боевики, "которые не позволяют прочно зафиксировать стабильность в районе Голанских высот, что так важно для Израиля".

"Об этом как раз шла речь, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приезжал в Россию. С ним, по-моему, понимание найдено. Нам важно, чтобы американцы тоже выполнили свою работу, в частности, закрыли односторонне объявленную зону деконфликтинга диаметром 55 км в местечке Ат-Танф, внутри которой находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, который, по многочисленным фактам, используется для экипировки, тренировки и отдыха боевиков", — добавил министр.