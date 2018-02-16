Лавров увидел злой умысел со стороны США из-за поддержки курдов в Сирии

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Со стороны США в ситуации с военной поддержкой сирийских курдов возможен злой умысел, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вся эта история (операция Турции в Африне — прим. ред.) лишний раз подчеркивает недальновидность, близорукость, как угодно это назовите, если не злой умысел со стороны США. Последовательно, в течение двух-трех лет (то есть практически весь тот период, который коалиция во главе с Вашингтоном работает в Сирии), американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска или мандата со стороны Совета Безопасности ООН. C самого начала своих действий в Сирии американцы сделали ставку на курдов и игнорировали недовольство Турции", — сообщил Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

При этом министр напомнил, что как ни относиться к позиции Турции, ее позиция ни для кого никогда не была секретной.

По его словам, Анкара считала некоторые группировки курдов внутри Сирии отпочкованием от Рабочей партии Курдистана, которую Турция и целый ряд других стран занесли в список террористических организаций.

"Это все было известно. Турки неоднократно говорили, что они будут всячески препятствовать тому, чтобы именно курды взяли под контроль границу между Сирией и Турцией. Тем не менее, американцы на протяжении всего этого периода последовательно вооружали, причем достаточно массированно, курдские отряды, игнорируя турецкую позицию", — сообщил он.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ*.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России