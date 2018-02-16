Генсек ООН поблагодарил Россию за участие в сирийском урегулировании

МЮНХЕН, 16 фев — РИА Новости. Процесс урегулирования сирийского кризиса с Сочи вновь подчеркнул роль женевского процесса, в ООН благодарны России за участие в этом урегулировании, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Благодарим Россию за участие, процесс в Сочи вновь подчеркнул роль Женевы", — сказал Гуттереш.

Главным итогом конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 29-30 января, стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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