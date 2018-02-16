США намерены огромный кусок Сирии обособить от страны, заявил Лавров

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. США намерены огромный кусок Сирии обособить от остальной страны, создать там автономное образование с опорой на курдов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям. Поселившись навеки в Сирии, они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Создают там какие-то квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов", — заявил Лавров.

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