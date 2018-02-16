Сирия не должна допустить войны с Турцией из-за Африна, считает эксперт

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Решение сирийских властей объединить усилия по защите Африна с курдским ополчением призвано, по всей видимости, продемонстрировать Турции суверенитет страны, при этом Дамаск и Анкара не должны допустить действий, которые спровоцировали бы полномасштабную войну, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в провинцию Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в Африне по договоренности с курдами в ближайшие дни.

"Дамаск должен контролировать всю территорию Сирии, и сам факт введения сирийских войск в эту провинцию лишает Турцию смысла продолжать свою операцию, потому что присутствие на границе правительственных сил Сирии гарантирует, что со стороны курдов не будет никаких вылазок против Анкары. Хотелось бы рассчитывать, что данный шаг сделан для демонстрации суверенитета Сирии и что он не приведет в конечном итоге к новому витку конфронтации Дамаска с турецкой стороной", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что по совокупному военному потенциалу Турция превосходит ВС Сирии и курдское ополчение, однако в случае столкновения сторон бои будут затяжными и кровопролитными.

Реакция России



Собеседник агентства подчеркнул, что ни Дамаск, ни Анкара не заинтересованы в широкомасштабном конфликте, который неизбежно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Говоря о возможной реакции России на развитие ситуации в Африне, эксперт предположил, что Москва должна выступить модератором между конфликтующими сторонами, используя свой авторитет и связи в регионе, чтобы не допустить нового военно-политического кризиса и масштабных жертв.

"Сирийско-турецкая война лишь приведет к дестабилизации обстановки в регионе, и Россия в данном случае должна использовать свои дипломатические возможности, чтобы разрешить эту ситуацию без большого количества жертв среди участников конфликта", — считает Коротченко.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

Генштаб ВС Турции в четверг сообщил о нейтрализации 1551 боевика c начала операции в Африне.

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