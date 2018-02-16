Израиль считает, что уничтожил до половины ПВО Сирии, сообщил источник

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев — РИА Новости. Израильские военные предполагают, что в результате авиаударов 10 февраля им удалось уничтожить практически половину ПВО Сирии, рассказал РИА Новости источник в армейских кругах.

"По нашим предварительным, я подчеркиваю, предварительным оценкам, были уничтожены около 50% сил противовоздушной обороны Сирии. Мы еще будем проверять эти оценки", — сказал собеседник агентства.

Израильские ВВС утром 10 февраля в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска. Как заявляли военные, под удар попали зенитные батареи и объекты "иранского военного присутствия" в соседней стране.

По словам начальника штаба ВВС Томера Бара, эта операция вылилась в самое масштабное противостояние с сирийскими ПВО с 1982 года и увенчалась полным успехом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>