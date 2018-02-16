ВМФ России выпустил более 100 крылатых ракет за время операции в Сирии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ВМФ РФ за время операции в САР выпустил по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* более 100 крылатых ракет, совершил более 400 боевых вылетов, поразив более 1250 целей, пишет газета "Красная Звезда" со ссылкой на главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева.

"Наш флот приобрёл неоценимый практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, обрушив на голову запрещенного в России ИГ* 100 крылатых ракет и произведя более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооруженных формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море", — приводит газета слова Королева.

Российскому флоту, по его словам, удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога. Также флот продолжает регулярное наблюдение в этих районах, чтобы обезопасить мирное судоходство.

*Террористическая организация, запрещенная в России.