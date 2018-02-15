Госдеп не в курсе возможного ввода сирийской армии в Африн

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что не в курсе возможного ввода правительственных войск Сирии в Африн.

"Нет, у меня нет информации", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, располагает ли госдеп информаций по данной теме.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности от интервенции турецкой армии и союзных формирований. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска Сирии займут пограничную с Турцией территорию в кантоне Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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