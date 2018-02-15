Сирийская армия в ближайшие дни войдет в Африн, сообщил источник

ДАМАСК, 15 фев — РИА Новости. Правительственные войска Сирии займут пограничный с Турцией кантон Африн по договоренности с курдами в ближайшие дни, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что курды и официальный Дамаск договорились о вводе сирийской армии в кантон Африн с целью защиты территориальной целостности страны от интервенции турецкой армии и союзных формирований.

"Договоренность достигнута о распространении сирийских войск в ближайшие дни на сирийско-турецкой границе в Африне на севере Алеппо. Договоренность достигнута между сирийском правительством и курдами", — рассказал собеседник агентства.

Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что Вашингтон, поддерживающий курдские формирования, не в курсе возможного ввода сирийской армии в Африн. В Пентагоне, в свою очередь, воздержались от комментариев.

США оказывают военную помощь курдам в борьбе с группировкой "Исламское государство"*, однако Турция считает эти курдские отряды террористическими.

Турецкий генштаб 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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