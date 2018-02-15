В Сирии более 170 беженцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 170 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
ЦПВС сообщает, что при его содействии продолжается оказание гуманитарной и медицинской помощи жителям восточных территорий провинции Дейр-эз-Зор, возвращающимся в населенные пункты Хшам, Эт-Тейба, Хатла, Маррат, Мазлум, Эль-Хусейния, Сальхиях.
"Всего за сутки в свои дома вернулись 174 человека, в том числе в провинции Хомс – семь, Дамаск – 11, в провинции Дейр-эз-Зор – 156 человек", — говорится в сообщении.
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