В Сирии более 170 беженцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 170 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Представители центра продолжают работать в комитетах национального примирения провинций Сирии и содействовать в решении проблем гуманитарной обстановки, а также восстановлению инфраструктуры, созданию благоприятных условий для возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

ЦПВС сообщает, что при его содействии продолжается оказание гуманитарной и медицинской помощи жителям восточных территорий провинции Дейр-эз-Зор, возвращающимся в населенные пункты Хшам, Эт-Тейба, Хатла, Маррат, Мазлум, Эль-Хусейния, Сальхиях.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 174 человека, в том числе в провинции Хомс – семь, Дамаск – 11, в провинции Дейр-эз-Зор – 156 человек", — говорится в сообщении.