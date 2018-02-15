Во время обстрела Дамаска пострадали семь человек

После авиационного налета в Дамаске, Сирия

После авиационного налета в Дамаске, Сирия

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали во время обстрела в сирийском Дамаске, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр проводит мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии. В течение суток им были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

"Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано восемь обстрелов. Боевиками выпущено 10 мин. Ранения получили семь мирных жителей", — говорится в сообщении.

Российский Центр по примирению в очередной раз призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что за прошедшие сутки подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Бейт-Эр-Рефи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

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