В МИД считают, что американцы провоцируют Турцию, поставляя оружие курдам

16:0315.02.2018
(обновлено: 16:55 15.02.2018)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Поставляя вооружение сирийским курдам, американцы провоцируют Турцию, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Провоцируя Турцию, американцы через территорию Ирака направляли курдам все новые конвои с вооружениями. Турция в свою очередь продолжала вести боевые действия против курдов в районе Африна на северо-западе Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь", — заявила Захарова на брифинге.
Она отметила ожесточенный характер боев между Турцией и курдами.
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