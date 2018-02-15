В МИД считают, что американцы провоцируют Турцию, поставляя оружие курдам

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Поставляя вооружение сирийским курдам, американцы провоцируют Турцию, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Провоцируя Турцию, американцы через территорию Ирака направляли курдам все новые конвои с вооружениями. Турция в свою очередь продолжала вести боевые действия против курдов в районе Африна на северо-западе Сирии в рамках операции "Оливковая ветвь", — заявила Захарова на брифинге.

Она отметила ожесточенный характер боев между Турцией и курдами.