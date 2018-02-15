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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД рассказал о гибели россиян в Сирии при ударе коалиции США

15:4515.02.2018
(обновлено: 16:59 15.02.2018)
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CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Trevor McBride / Американский стратегический бомбардировщик B-52Американский стратегический бомбардировщик B-52
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Trevor McBride /

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Российские военнослужащие в Сирии.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин не засекречивал информацию по россиянам в Сирии, заявил Песков
Сообщения СМИ о "сотнях погибших россиян" она назвала "классической дезинформацией".

"Их не четыреста, не двести, не сто и не десять", — подчеркнула дипломат, отметив, что речь может идти о пяти погибших, предположительно россиянах.

"Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран", — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что речь не идет о российских военных. По ее словам, в зоне сирийского конфликта "с разными целями" находятся много людей из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ — отследить всех сложно.

"Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — рассказала Захарова.

Атака коалиции

В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков ответил на вопрос о гибели в Сирии россиян
В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах. В незарегистрированной организации "Другая Россия" рассказали о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, добавив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.

В Кремле, комментируя сообщения СМИ об убитых россиянах, отметили, что не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. За этой информацией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
133 пользователя оставили 290 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Иванов
В общем после изучения всех фактов, их перекрёстного сопоставления, картина следующая:
1. ЧВК "Вагнер" существует.
2. Замес 7 февраля был.
3. Нет. Не Путин. Не Шойгу. Какие-то частные интересы. Нефть.
4. Достоверно известно о 5 погибших россиянах. гуглите. Из несумасшедших источников. Есть, разумеется, раненые.
5. Где семьи остальных "сотен" убиенных никто не знает. Скорее всего их просто не существует.
6. Тема была активно подхвачена сначала украинскими, а замет "нашими" либеральными "сми". Им сотни русских в бложиках "хоронить" не в первой. Информацию буквально изнасиловали кто как хочет.
И вывод мой небольшой. Узаконьте уже наёмничество. Разрешите людям делать то, что они умеют делать хорошо. Законно. Тыкать пальцем, для примера, в Евросоюз, америку, даже неудобно. Всему на этом свете есть цена. Даже смерти. Отрицать это глупо.
16:26
15.02.2018
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timoffey72Scipio.pk
Scipio.pk, читайте внимательнее! не было военнослужащих Российской армии!
16:08
15.02.2018
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