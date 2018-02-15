МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Их не четыреста, не двести, не сто и не десять", — подчеркнула дипломат, отметив, что речь может идти о пяти погибших, предположительно россиянах.
"Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран", — добавила Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что речь не идет о российских военных. По ее словам, в зоне сирийского конфликта "с разными целями" находятся много людей из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ — отследить всех сложно.
"Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — рассказала Захарова.
Атака коалиции
В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".
В Кремле, комментируя сообщения СМИ об убитых россиянах, отметили, что не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. За этой информацией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны.
Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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