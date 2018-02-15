МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Зона деэскалации в Идлибе очень важна, чем больше будет таких зон, тем лучше для мирного процесса, однако такие вопросы должны решаться в рамках астанинского процесса, сказал журналистам посол Турции в России Хусейн Дириоз.

"Зона деэскалации в Идлибе очень важна. Чем больше будет зон деэскалации тем лучше, но этот вопрос должен решаться в рамках астанинского процесса", — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что вопрос создания пятой зоны деэскалации в Сирии обсуждается в рамках переговоров в Астане.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

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