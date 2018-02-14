МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сирийские ПВО в среду вынудили израильский разведывательный самолет покинуть воздушное пространство страны после того, как воздушное судно было замечено в небе над Эль-Кунейтрой, передает государственное агентство SANA.

"Сирийские ПВО в среду противостояли израильскому разведывательному самолету в небе над городом Эль-Кунейтра и вынудили его покинуть сирийское воздушное пространство", — сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.

Израильская сторона не комментирует вероятный инцидент. "Мы это не комментируем", — сказала сотрудница израильской армейской пресс-службы.

Ранее израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в Сирии, столкнувшись с противодействием ПВО и потеряв истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. Сирийские государственные СМИ в свою очередь заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

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