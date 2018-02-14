МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сирийские ПВО в среду вынудили израильский разведывательный самолет покинуть воздушное пространство страны после того, как воздушное судно было замечено в небе над Эль-Кунейтрой, передает государственное агентство SANA.
"Сирийские ПВО в среду противостояли израильскому разведывательному самолету в небе над городом Эль-Кунейтра и вынудили его покинуть сирийское воздушное пространство", — сообщает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.
Израильская сторона не комментирует вероятный инцидент. "Мы это не комментируем", — сказала сотрудница израильской армейской пресс-службы.
По итогам следующего, второго за день, налета израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных целей, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.
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