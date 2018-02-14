В СПЧ не получали обращений, связанных с публикациями о россиянах в Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В президентский Совет по правам человека (СПЧ) пока не поступало обращений, связанных с недавними публикациями СМИ о российских наемниках в Сирии, сообщил руководитель профильной комиссии СПЧ по военно-гражданским отношениям Сергей Кривенко.

"Мы же работаем только с обращениями граждан… По этому сюжету, который сейчас обсуждается, у нас ещё обращений не было, и у меня информация только из СМИ, то есть ни подтвердить, ни опровергнуть, ни какую-то статистику привести, к сожалению, не могу", — сказал Кривенко РИА Новости.

Он отметил, что ранее в их комиссию поступали обращения от военнослужащих, их семей, в том числе и связанные с Сирией. Были раньше обращения и по погибшим — родители обращались именно по гражданам России, которые поехали туда не как военнослужащие, а сами, уточнил собеседник агентства.

"(Были случаи) когда родители писали о том, что их сын погиб в Сирии как гражданин России, не как военнослужащий, как ополченец. Но это было ещё осенью", — сказал Кривенко.

В тех ситуациях комиссия пытается разбираться, однако о каких-то новых эпизодах сейчас, в феврале, обращений правозащитникам не поступало, добавил он.

Ранее коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США. Источник в МИД РФ назвал информацию о сотнях погибших в Сирии россиян "классической дезинформацией".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в СМИ информацию, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военных вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны. При этом он отметил, что "нельзя исключать" нахождения в Сирии граждан России, которые не относятся к вооруженным силам, "но в любом случае они остаются гражданами Российской Федерации".

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