В США раскрыли детали удара коалиции по "враждебным" сирийским ополченцам

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля. Об этом сообщил глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган.

Он заявил, что коалиция действовала "в рамках самообороны" и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила "неспровоцированную согласованную атаку". По словам генерал-лейтенанта, "враждебные силы" использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.

"Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил", — приводит Пентагон слова военного.

Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

"Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь", — отметил глава Центрального командования ВВС США.

Ранее сообщалось, что при ударе коалиции по "народным силам" на северо-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки человек. Дамаск назвал это нападение на проправительственные формирования агрессией.

Коалиция же заявила, что это был ответ на "неспровоцированную атаку" на штаб SDF — "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.