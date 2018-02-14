ООН, 14 фев — РИА Новости. Заключительное заявление прошедшего 30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога было распространено в качестве официального документа Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в среду на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Единственной основой обсуждения проблематики конституционной реформы являются уже упомянутые 12 принципов, которые были согласованы сирийцами в Женеве, одобрены в Сочи и закреплены в заключительном заявлении конгресса. Мы сегодня распространяем его в качестве официального документа Совета Безопасности ООН", — сказал российский дипломат на заседании.

Главным итогом конгресса сирийского национального диалога стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.