Тиллерсон высоко оценил итоги конгресса национального диалога Сирии в Сочи

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду высоко оценил итоги конгресса сирийского национального диалога в Сочи, прошедшего 29-30 января.

"Мы очень тесно работаем вместе и сотрудничаем для поддержки женевского мирного процесса, и мы считаем, что после сочинской конференции, которая была организована россиянами, были достигнуты важные вехи. Все уехали из Сочи с единой приверженностью женевскому процессу, дав полномочия специальному посланнику (ООН по Сирии) Стаффану де Мистуре по созыву конституционного комитета. Поэтому я думаю, что мы движемся вперед, но это будет длительный процесс", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.

Стенограмму пресс-конференции опубликовал госдепартамент.

"Нам нужно добросовестное участие всех сторон в Женеве, чтобы попытаться найти способ принести мир Сирии, восстановить Сирию и ее территориальную целостность, демократию, управляемую людьми, которых выбирает сирийский народ", — добавил госсекретарь.

Данное положительное высказывание стало первым со стороны американского внешнеполитического ведомства, которое ранее нейтрально комментировало конгресс в Сочи и не принимало участие в его работе.

Главным итогом конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 29-30 января, стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники встречи приняли заявление с принципами будущего устройства Сирии, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. В работе конгресса нацдиалога принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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