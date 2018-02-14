Путин и король Иордании обсудят Сирию и ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II в четверг обсудят Сирию, ближневосточное урегулирование и вопросы российско-иорданского взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что король Иордании 15 февраля будет находиться в России с рабочим визитом.

"Лидеры двух государств обсудят вопросы наращивания российско-иорданского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и проблематику ближневосточного урегулирования", — говорится в сообщении.

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