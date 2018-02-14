Интересы США и Турции в Сирии совпадают, заявил Тиллерсон

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США и Турция должны обсудить пути продолжения сотрудничества, цели двух стран в Сирии совпадают, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Турция остается важным союзником Соединенных Штатов, очень важным для нас партнером в регионе. Нам необходимо найти способ продолжить работу в одном направлении, мы стремимся к одним и тем же результатам в Сирии", — заявил дипломат на пресс-конференции в ходе визита в Иорданию.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ* (запрещена в России).

Турция с 20 января ведет военную операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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