В Кремле не исключили, что россияне могут находиться на территории Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на территории Сирии помимо военных могут находиться граждане России.

"Мы не располагаем конкретной детальной информацией, которая бы позволяла делать какие-то выводы. Нельзя исключать, что на территории Сирии могут находиться граждане Российской Федерации. Они не относятся к вооруженным силам — это все, что можно констатировать. Но в любом случае наши граждане, они остаются гражданами Российской Федерации", — сказал Песков журналистам в среду.

Ранее Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военных вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны.

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