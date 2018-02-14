Кремль призвал СМИ не верить ошибочным данным о "гибели россиян" в Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Кремль призывает журналистов не руководствоваться ошибочной информацией о якобы гибели россиян в Сирии и серьезно подходить к описанию подобных эпизодов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможности введения траура в связи с якобы гибелью россиян в Сирии, он отметил, что не понимает его сути, поскольку подтвержденных данных нет.
"Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?", — уточнил Песков, отметив, что о погибших ничего неизвестно.
"Нам тоже (неизвестно), поэтому вопрос ваш не понимаем", — добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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