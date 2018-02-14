Источник в МИД опроверг сообщения о гибели в Сирии "сотен россиян"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве опровергли информацию СМИ о гибели в Сирии сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США.

"Это классическая дезинформация", — заявил журналистам источник в МИД.

Как отмечал глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, публикуя информацию о погибших при ударе в провинции Дейр-ез-Зор, кто-то "специально сгущает краски".

Атака коалиции

В ночь на 8 февраля коалиция нанесла удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В альянсе заявили, что причиной нападения стала "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах. В незарегистрированной организации "Другая Россия" сообщили о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, отметив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле располагают данными только о находящихся в Сирии военных. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что в Сирии с начала операции погибли до шестисот россиян. За информацией о других россиянах он посоветовал обращаться в министерство обороны.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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