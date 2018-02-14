МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Москве опровергли информацию СМИ о гибели в Сирии сотен россиян в результате удара международной коалиции во главе с США.
"Это классическая дезинформация", — заявил журналистам источник в МИД.
Как отмечал глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, публикуя информацию о погибших при ударе в провинции Дейр-ез-Зор, кто-то "специально сгущает краски".
Атака коалиции
В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах. В незарегистрированной организации "Другая Россия" сообщили о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, отметив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.
Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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