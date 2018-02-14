Ишингер не ждет прорыва в сирийском урегулировании на конференции в Мюнхене

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер завил, что не ожидает на мероприятии прорыва в вопросе сирийского урегулирования, пишет издание Bild.

"Я не ожидаю прорыва", — заявил он в ответ на вопрос журналиста издания о том, приведет ли конференция к окончательному урегулированию в Сирии.

Однако он отметил, что там будут присутствовать представители всех сторон, они смогут обсудить ситуацию в ходе публичных мероприятий, а также в неформальной обстановке. "В этом ценность конференции по безопасности – она может помочь восстановить потерянное доверие", — сказал Ишингер.

Очередная, 54-ая, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в баварской столице. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств.