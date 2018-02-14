"Неспровоцированная атака": опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Издание Business Insider опубликовало видео авиаудара международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который был нанесен 7 февраля.

На кадрах запечатлен момент уничтожения танка Т-72. В Пентагоне заявили, что коалиция совместно с "Сирийскими демократическими силами" защищалась от "неспровоцированной атаки". В результате удара ранения получили 25 сирийских ополченцев. При этом в незарегистрированной организации "Другая Россия" сообщили о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, который находился в Сирии в качестве добровольца.

Американская версия

В ночь на минувший четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" со стороны проправительственных вооруженных формирований. В заявлении также говорилось о том, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел 7 февраля в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.

"Сирийские правительственные силы провели 7 февраля неспровоцированную атаку на командный центр SDF… Для защиты сил коалиции и ее партнеров были нанесены авиаудары по атакующим подразделениям, чтобы отразить агрессию в отношении партнеров, входящих в коалицию против ИГ*", — говорилось в заявлении CENTCOM.

Версия Минобороны России

В российском Минобороны, в свою очередь, заявили, что сирийские ополченцы проводили операцию против "спящей" ячейки "Исламского государства"*, когда их атаковала авиация возглавляемой США коалиции, заявили в Минобороны России.

"При выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции", — отметили в Минобороны.

"Новая агрессия"

Дамаск назвал удары коалиции во главе с США по бойцам проправительственных формирований, сражающихся с террористической группировкой "Исламское государство"* и "Сирийскими демократическими силами" в пригороде Дейр-эз-Зора, агрессией, сообщает сирийское официальное агентство SANA.

"В новой агрессии и попытке поддержать терроризм силы международной коалиции под руководством США напали на народные формирования, которые воюют против террористов ДАИШ* (ИГ*) и СДС в пригороде Дейр-эз-Зора", — говорится в сообщении.

Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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