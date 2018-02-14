ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США призывают Россию убедить правительство Сирии прекратить бороться с оппозицией, заявил в Кувейте американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы призываем Россию и других снизить экскалацию насилия и по мере уничтожения террористической группировки "Исламское государство"* не способствовать насилию. И мы попросили Россию убедить режим прекратить кампанию против оппозиции", — сказал он в интервью телеканалу Al Hurra, стенограмму которого во вторник распространил госдепартамент.

Как отметил Тиллерсон, Россия "согласилась на создание зон по прекращению огня и зон стабилизации". Однако, по его словам, "она должна обеспечить это путем создания условий для мирного определения будущего Сирии".

"Я считаю важным напомнить, что президенты (США и РФ) Дональд Трамп и Владимир Путин в совместном заявлении, сделанном в ноябре прошлого года "на полях" саммита АСЕАН во Вьетнаме, поддержали Женевский процесс в качестве способа продвижения в Сирии. Мы продолжаем работать с Россией и другими партнерами в регионе в поддержку этого процесса", — добавил Тиллерсон.

По его мнению, "конгресс сирийского национального диалога в Сочи в определенном смысле не оправдал некоторых ожиданий его организаторов, но с другой стороны, в принятом там заявлении ясно сказано, что Женева — это то место, где должны решаться вопросы".

"Таким образом, я считаю, что все серьезные участники — Россия, США, коалиция — поддерживают Женевский процесс", — добавил Тиллерсон.

*Террористическая организация, запрещенная в России.