МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Издание Business Insider опубликовало видео авиаудара международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который был нанесен 7 февраля.

На кадрах запечатлен момент уничтожения танка Т-72. В Пентагоне заявили, что коалиция совместно с "Сирийскими демократическими силами" защищалась от "неспровоцированной атаки". В результате удара ранения получили 25 сирийских ополченцев. При этом в незарегистрированной организации "Другая Россия" сообщили о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, отметив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.

В Минобороны России заявили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Москвой. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что действия Пентагона демонстрируют истинные цели нахождения коалиции на территории Сирии, которые заключаются не в борьбе с ИГ*, а в захвате экономических активов арабской республики.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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