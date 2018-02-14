МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Издание Business Insider опубликовало видео авиаудара международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, который был нанесен 7 февраля.
В Минобороны России заявили, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Москвой. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что действия Пентагона демонстрируют истинные цели нахождения коалиции на территории Сирии, которые заключаются не в борьбе с ИГ*, а в захвате экономических активов арабской республики.
Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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