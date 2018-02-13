Оппозиция обвинила Дамаск в нежелании проводить конституционную реформу

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Дамаск не желает приступать к проведению конституционной реформы в Сирии, заявила РИА Новости лидер платформы "Астана" сирийской оппозиции Ранда Кассис.

По мнению Кассис, позиция Дамаска неконструктивна и пренебрежительна по отношению к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации в Сирии.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Делегация Ирака и ряда других стран приняли участие в конгрессе в качестве наблюдателей. Ранее советник министра иностранных дел Сирии Айман Соуссан заявил, что Сирия не имеет отношения ни к какому комитету, который не был сформирован Сирией.

"Мне ясно, что они не хотят реформ, не хотят переписывать конституцию. А что насчет всех тех усилий, которые предприняла Россия в Сочи, чтобы начать решать эту проблему? Если они не хотят признавать результат, зачем они также приезжали в Сочи?", — заявила Кассис.

"Нам просто необходимо продолжать этот путь и усилия по конституционной реформе. Мы должны сделать это, потому что никто не может ничего начать в Сирии без новой конституции", — добавила Кассис.

Как говорится в заявлении конгресса сирийского национального диалога, участники конгресса в Сочи договорились сформировать конституционную комиссию с участием делегации правительства Сирии и представительной делегации оппозиции по подготовке конституционной реформы в качестве вклада в процесс политического урегулирования. Конгресс обратился к генсеку ООН с просьбой поручить спецспосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре содействовать в организации работы конституционной комиссии в Женеве.