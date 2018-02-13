ПАРИЖ, 13 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны.

"Если у нас будут доказательства того, что запрещенное химическое оружие… было использовано, мы нанесем удар по месту, где оно создается или хранится", — приводит слова французского лидера агентство Yahoo News.

По словам Макрона, на сегодняшний день французские службы не располагают обоснованными доказательствами использования такого оружия, однако наблюдению за ситуацией уделяется чрезвычайное внимание.

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