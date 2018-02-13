Сириец из Красного Полумесяца получил молодежную премию ИППО

БАРВИХА (Московская обл.), 13 фев – РИА Новости. Сотрудник Сирийского арабского Красного Полумесяца Халед Рабех стал лауреатом первой международной молодежной премии Императорского православного палестинского общества (ИППО) "За верность призванию", торжественная церемония вручения которой прошла во вторник вечером в подмосковном поселке Барвиха.

Премия ИППО была вручена сирийцу в номинации "Гуманитарные и спасательные миссии мирного населения в зоне военных конфликтов".

"Халед Рабех олицетворяет очень многих сирийцев, которые сейчас, и на протяжении уже семи лет, делают все возможное и невозможное, чтобы Сирия выстояла, выжила. Сегодня эта божественная, некогда прекрасная страна, центр цивилизаций и культур, практически разрушена… И очень радостно, что в Сирии есть такие молодые люди, которые приходят на помощь страдающему населению, постоянно рискуя жизнью", — сказала на вручении премии заместитель председателя ИППО Елена Агапова.

27-летний Халед Рабех последние семь лет сопровождает гуманитарные конвои в самые труднодоступные регионы Сирии, где прочно обосновались боевики. Он неоднократно выводил детей и женщин из районов, находившихся под контролем террористов, спасал людей из-под завалов.

Сам сириец поблагодарил Императорское православное палестинское общество за приглашение приехать в Москву, где он впервые, и оказанный ему в столице теплый прием.

"65 моих коллег по сирийскому Красному Полумесяцу погибли, это большие потери. И несмотря на это, сирийский Красный Полумесяц будет делать все возможное, чтобы помогать людям", — сказал Рабех. На предстоящей неделе он еще встретится со студентами нескольких московских вузов.

Среди других лауреатов премии ИППО — Анор Тукаева ("За спасение затопленного храма-маяка в Крохино"), Алексей Кубышкин ("Духовно-нравственное и музыкальное воспитание молодежи на приходе Гребневского храма города Одинцово") и Александр Болотов (молодежный форум "Александрова Гора").

По замыслу организаторов, премия, учрежденная в 2018 году, должна стать "символом общественного признания наиболее социально активной и одаренной молодежи". В числе ее основных целей указаны, в том числе, "выявление, поощрение и поддержка молодых перспективных лидеров".