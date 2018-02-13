В Сирии зафиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы в Сирии, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Российско-иранско-турецким совместным координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной", — говорится в сообщении.

Российским центром оказана гуманитарная помощь жителям квартала Аль-Фурдус города Алеппо. Населению передана одна тонна свежего хлеба. В населенный пункт Хшам провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 43 сирийцам, включая 17 детей.

Сообщается, что центр участвовал в обеспечении безопасного и беспрепятственного прохождения гумконвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 130 тонн. Также Центром оказано содействие представителям оценочной миссии ООН в проведении рекогносцировки по маршруту Дамаск — Хомс — Пальмира — Дейр-эз-Зор с целью оценки возможностей плановой поставки гуманитарной помощи жителям Дейр-эз-Зор.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Всего за сутки в свои дома вернулись 163 человека, в том числе в провинции Хомс — восемь, Дамаск — пять, в провинции Дейр-зз-Зор — 150 человек.

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