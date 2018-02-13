Асад вряд ли согласится оставить свой пост, заявил директор разведки США

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад вряд ли согласится добровольно оставить свой пост или пойти на серьезные уступки оппозиции, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

"Москва, вероятно, не может заставить президента Асада согласиться на политическое урегулирование, которое, по его мнению, значительно ослабит его, если только Москва не будет готова удалить Асад силой. В то время как Асад может участвовать в мирных переговорах, он вряд ли будет вести переговоры об (уходе от) власти или предлагать значимые уступки оппозиции", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

В документе также отмечается, что Россия и Иран хотят сохранить в Сирии долговременное присутствие для охраны своих военных баз и для получения контрактов на добычу нефти и газа.

Кроме того, полагает Коутс, Иран стремится создать сухопутный коридор через Сирию в Ливан.

В свою очередь сирийские курды попытаются получить какую-то автономию в составе Сирии и столкнуться в этом с противодействием со стороны России, Ирана и Турции.