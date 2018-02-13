Асад вряд ли согласится оставить свой пост, заявил директор разведки США

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад вряд ли согласится добровольно оставить свой пост или пойти на серьезные уступки оппозиции, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.
В документе также отмечается, что Россия и Иран хотят сохранить в Сирии долговременное присутствие для охраны своих военных баз и для получения контрактов на добычу нефти и газа.
В свою очередь сирийские курды попытаются получить какую-то автономию в составе Сирии и столкнуться в этом с противодействием со стороны России, Ирана и Турции.
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