В США заявили, что сирийская оппозиция не способна свергнуть Асада

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Сирийская оппозиция уже не может свергнуть президента страны Башара Асада, но способна поддерживать конфликт в течение ближайшего года, считает директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

"Восстание сирийской оппозиции, которое длится уже семь лет, вероятно, больше не способно свергнуть президента Башара Асада или ликвидировать растущее военное отставание (от правительственных войск)", — говорится в докладе Коутса, опубликованном на сайте комитета по разведке сената США.

"Повстанцы, вероятно, сохранят ресурсы для поддержания конфликта по крайней мере в ближайший (2018) год", — добавляется в документе.

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