В Пентагоне заявили, что уничтожили сирийский танк "в целях самообороны"

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Коалиция во главе с США уничтожила танк проправительственных сил в Сирии, сообщил командующий ВВС Центрального командования Соединенных Штатов генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

Он добавил, что американский беспилотник MQ-9 атаковал боевое орудие "в целях самообороны".

По словам Харригиана, танк выстрелил с "эффективной дистанции" в сторону подразделений "Сирийских демократических сил" и американских советников, которые были там же. После этого беспилотник по решению наземных сил нанес ответный удар.

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу. Удар нанесли по танку Т-72, в котором находились три человека, все они погибли.

Удар по ополченцам

Это уже второй подобный инцидент за последние дни.

В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

В результате удара ранения получили 25 ополченцев. В Минобороны рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.

При этом военное ведомство заявило, что действия Штатов в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в Минобороны, международная коалиция не борется с ИГ*, а стремится захватить экономические активы страны.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая группировка.