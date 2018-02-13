Пентагон заявил о снижении числа сближений самолетов ВВС США и ВКС

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Случаев сближения самолетов США и России в небе Сирии стало существенно меньше, стороны проводят операции в разных зонах, заявил командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.
Он добавил, что авиация коалиции во главе с США проводит операции по левую сторону реки Евфрат, куда ранее залетали российские самолеты, что приводило к незапланированным сближениям.
Харригиан также отметил, что военные США и России продолжают ежедневно общаться по специальным каналам связи для предупреждения конфликтов. Он напомнил, что в очередной раз эти каналы показали свою актуальность и эффективность на прошлой неделе во время инцидента с ударом коалиции по проправительственным силам в Сирии.
"Мы выясняем это. Важнее то, что до, во время и после (ударов коалиции) линия связи была открыта, использовалась и показывала профессиональный способ предотвращения конфликтов в конкретном районе, где проводилась операция", — сказал Харригиан.
В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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