Пентагон заявил о снижении числа сближений самолетов ВВС США и ВКС

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Случаев сближения самолетов США и России в небе Сирии стало существенно меньше, стороны проводят операции в разных зонах, заявил командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.

"Их (РФ – ред.) операции переместились на северо-запад (Сирии) для поддержки их задач и того, чего они хотят добиться. Честно говоря, наших сближений с ними по сравнению с тем, что мы видели два месяца назад, стало существенно меньше", — заявил Харригиан на брифинге.

Он добавил, что авиация коалиции во главе с США проводит операции по левую сторону реки Евфрат, куда ранее залетали российские самолеты, что приводило к незапланированным сближениям.

Харригиан также отметил, что военные США и России продолжают ежедневно общаться по специальным каналам связи для предупреждения конфликтов. Он напомнил, что в очередной раз эти каналы показали свою актуальность и эффективность на прошлой неделе во время инцидента с ударом коалиции по проправительственным силам в Сирии.

В то же время он не стал говорить о том, кто входил в эти проправительственные силы или под чьим командованием они находились, а также какие они понесли потери.

"Мы выясняем это. Важнее то, что до, во время и после (ударов коалиции) линия связи была открыта, использовалась и показывала профессиональный способ предотвращения конфликтов в конкретном районе, где проводилась операция", — сказал Харригиан.

В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали не согласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ*". Однако в Минобороны, в отличие от Пентагона, отмечали, что обстрел ополченцев был внезапным.

*Террористическая организация, запрещенная в России.