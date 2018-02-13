В Пентагоне прокомментировали инцидент со сбитым в Сирии израильским F-16

ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Инцидент со сбитым израильским F-16 в Сирии не повлиял на действия коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), заявил командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Джеффри Харригиан.
Он добавил, что коалиция изучает инцидент, в частности возможности ПВО Сирии.
Ранее израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв истребитель F-16. Его экипаж катапультировался над своей территорией. Сирийские государственные СМИ в свою очередь заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.
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