Песков ответил на вопрос о гибели в Сирии россиян

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Сирии с начала операции погибли до шестисот россиян.
Он заявил, что в Кремле не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. За этой информацией он порекомендовал обращаться в Минобороны.
"Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции Вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии", — сказал представитель Кремля.
Неподтвержденные источники
Песков также прокомментировал слова лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского, который попросил Владимира Путина разъяснить поступающую информацию о гибели россиян в Сирии.
Он отметил, что Явлинский не может располагать точными данными, а опирается на информацию из СМИ, которая требует верификации.
"И, конечно же, все-таки, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно", — сказал Песков журналистам.
Погибший россиян
Во вторник появилась информация о том, что в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США погиб активист "Другой России" Кирилл Ананьев. Об этом РИА Новости сообщил координатор организации Александр Аверин.
Он добавил, что ранее Ананьев воевал добровольцем в Донбассе, после чего уехал в Сирию. При этом официально военнослужащим он не был.
Решение о прощании с погибшим примут его родственники. У Ананьева остались жена и дети.
Атака коалиции во главе с США
В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".
В результате удара ранения получили 25 человек. В Минобороны рассказали, что одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с Россией.
При этом военное ведомство заявило, что действия США в очередной раз демонстрируют истинные цели нахождения альянса на территории Сирии. Как отметили в Минобороны, международная коалиция не борется с ИГ*, а стремится захватить экономические активы страны.
* Террористическая организация, запрещена в России
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