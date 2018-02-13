В Минобороны опровергли сообщения об атаке на авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения об обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии.

Речь идет о сегодняшнем материале РБК под названием "Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов". Военное ведомство называет его ложным: ни дата и время атаки, ни способ ее совершения, ни последствия не соответствуют действительности.

Причем в Минобороны отмечают, что еще накануне предупреждали автора материала о недостоверности этой информации.

В сообщении также говорится, что корреспондентка РБК уже не раз публиковала ложную информацию или домыслы, причем пыталась "приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам".

"Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" был, мягко говоря, удивлен после нашего звонка, обнаружив свой комментарий в материале РБК о якобы успешности "атаки дронов" на авиабазу Хмеймим 1 января. Хотим подчеркнуть, что 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме. Никаких обстрелов, налетов или других происшествий не было", — заключили в военном ведомстве.

Авиабаза Хмеймим, как и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, продолжают выполнять задачи после того, как президент Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии. Российские ВКС с сентября 2015 года проводили по запросу Дамаска военную операцию, в результате которой удалось полностью разгромить террористическую организацию "Исламское государство"* в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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