В Минобороны опровергли сообщения об атаке на авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения об обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии.
Речь идет о сегодняшнем материале РБК под названием "Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов". Военное ведомство называет его ложным: ни дата и время атаки, ни способ ее совершения, ни последствия не соответствуют действительности.
Причем в Минобороны отмечают, что еще накануне предупреждали автора материала о недостоверности этой информации.
В сообщении также говорится, что корреспондентка РБК уже не раз публиковала ложную информацию или домыслы, причем пыталась "приписать собственные умозаключения отдельным военным экспертам".
Авиабаза Хмеймим, как и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, продолжают выполнять задачи после того, как президент Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии. Российские ВКС с сентября 2015 года проводили по запросу Дамаска военную операцию, в результате которой удалось полностью разгромить террористическую организацию "Исламское государство"* в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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