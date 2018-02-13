МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Договорённости РФ и США с Иорданией по зоне деэскалации на юге Сирии работают, заявил в среду российский востоковед, научный руководитель Института востоковедения РАН и советник спецпредставителя ООН Виталий Наумкин.
Говоря об ударе коалиции во главе США по правительственным силам Сирии в начале февраля, Наумкин отметил, что история в СМИ о якобы погибших там российских наемниках раздувается теми, кто хочет добиться ещё большей конфликтности между РФ и США.
"США совершают военные действия в Сирии, в том числе и против сирийской армии, и там оказались граждане с российскими паспортами. Если говорить об этом деликатном вопросе, хотя мы не располагаем достоверной информацией, пока эти данные надо проверить. Но это граждане, которых российское государство туда не посылало. Если человек идёт за деньги куда-то воевать, по контракту, он подвергают свою жизнь риску", — сказал Наумкин.
В ночь на 8 февраля коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. В сообщении командования указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в РФ)".
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