Лавров заявил о накопившихся у России вопросах к действиям США в Сирии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У Москвы накопились за последнее время вопросы к действиям Вашингтона в Сирии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом Лавров отметил, что РФ была вынуждена пойти на договоренности с США в Сирии "исходя из того, что официально, на самом высоком уровне американские коллеги, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона неоднократно говорили, что единственной целью пребывания ВС США в Сирии является поражение ИГИЛ*".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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