Лавров заявил о накопившихся у России вопросах к действиям США в Сирии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У Москвы накопились за последнее время вопросы к действиям Вашингтона в Сирии, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас в целом и за последнее время особенно накопилось немало вопросов к действиям США в Сирии. Действия эти осуществляются без приглашения", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать то, что Пентагон якобы планирует выделить 550 миллионов долларов на финансирование сирийской оппозиции и создание приграничных сил безопасности.

При этом Лавров отметил, что РФ была вынуждена пойти на договоренности с США в Сирии "исходя из того, что официально, на самом высоком уровне американские коллеги, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона неоднократно говорили, что единственной целью пребывания ВС США в Сирии является поражение ИГИЛ*".

* Запрещенная в России террористическая организация.