НАТО приветствовала переговоры между Турцией и США по ситуации в Сирии

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО приветствует переговоры между Турцией и США по ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую наличие контактов, проведение переговоров между Турцией и США, чтобы разрешить вопросы, (возникшие) на севере Сирии", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, альянс "не присутствует на месте, но продолжит оказывать поддержку коалиции и Турции".

Он сообщил, что находится в контакте с турецким руководством, в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Я приветствую тот факт, что Турция проинформировала союзников (об операции в сирийском Африне — ред.), и ожидаю, что она продолжит информировать союзников по НАТО", — заявил генсек.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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