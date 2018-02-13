НАТО приветствовала переговоры между Турцией и США по ситуации в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО приветствует переговоры между Турцией и США по ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, альянс "не присутствует на месте, но продолжит оказывать поддержку коалиции и Турции".
Он сообщил, что находится в контакте с турецким руководством, в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Я приветствую тот факт, что Турция проинформировала союзников (об операции в сирийском Африне — ред.), и ожидаю, что она продолжит информировать союзников по НАТО", — заявил генсек.
Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. В свою очередь, Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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