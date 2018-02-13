ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 фев — РИА Новости. Житель провинции Идлиб рассказал российским военным о подготовке провокации со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает Центр примирения.
Что известно
Как сообщил очевидец, боевики "Джебхат ан-Нусры*" привезли в Серакаб более двадцати баллонов с хлором.
"Также, по словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы "пострадавшим местным жителям" от отравления", — рассказали в Центре.
Происходящее снимали на камеры профессиональные телекорреспонденты, которые, комментируя действия "Белых касок", надевали на микрофон чехол с надписью "CNN".
"Между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке", — передает Центр слова очевидца.
Отмечается, что возможная цель провокации — обвинить официальный Дамаск в применении химического оружия против населения. В Центре подчеркнули, что полученная информация вызывает серьезную озабоченность.
Бездоказательные обвинения
Упомянутые жителем Идлиба "Белые каски" позиционируют себя как добровольческая спасательная группа. Однако Россия неоднократно указывала на недостоверность сведений, предоставляемых ее членами — противниками режима Асада. В Москве выражали недоумение тем, что СМИ используют материалы этих "псевдогуманитарщиков" без проверки.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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