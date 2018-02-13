В Идлибе сообщили о подготовке "ан-Нусрой*" провокации с применением хлора

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 фев — РИА Новости. Житель провинции Идлиб рассказал российским военным о подготовке провокации со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра"*, сообщает Центр примирения.

Что известно

Накануне вечером в Центр позвонил житель города Серакаб (провинция Идлиб) и рассказал о подготовке "постановки" с использованием отравляющих веществ "для показа в эфире иностранного телеканала".

Как сообщил очевидец, боевики "Джебхат ан-Нусры*" привезли в Серакаб более двадцати баллонов с хлором.

"Также, по словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы "пострадавшим местным жителям" от отравления", — рассказали в Центре.

Происходящее снимали на камеры профессиональные телекорреспонденты, которые, комментируя действия "Белых касок", надевали на микрофон чехол с надписью "CNN".

"Между дублями корреспонденты советовались с кем-то по спутниковому телефону на английском языке", — передает Центр слова очевидца.

Отмечается, что возможная цель провокации — обвинить официальный Дамаск в применении химического оружия против населения. В Центре подчеркнули, что полученная информация вызывает серьезную озабоченность.

Бездоказательные обвинения

США неоднократно обвиняли Россию в том, что она "прикрывает" Дамаск от ответственности за применение химического оружия. При этом в Москве подчеркивали, что эти утверждения опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, которые ни разу не подтвердились.

Упомянутые жителем Идлиба "Белые каски" позиционируют себя как добровольческая спасательная группа. Однако Россия неоднократно указывала на недостоверность сведений, предоставляемых ее членами — противниками режима Асада. В Москве выражали недоумение тем, что СМИ используют материалы этих "псевдогуманитарщиков" без проверки.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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