В Кремле не располагают данными о россиянах в Сирии, кроме военных

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военнослужащих Вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в Министерство обороны.

"Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые принимают участие в операции Вооруженных сил, ВКС России в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем по этим вопросам обращаться в Министерство обороны — в наше оборонное ведомство", — сказал Песков журналистам во вторник на просьбу прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян.

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