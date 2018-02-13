США выделят еще 200 миллионов долларов для "поддержки стабильности" в Сирии

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 фев — РИА Новости. США выделят дополнительные 200 миллионов долларов для поддержки стабильности в освобожденных от террористической группировки ИГ* районах Сирии, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Во вторник в кувейтской столице на полях международного форума по восстановлению Ирака проходит внеочередная министерская встреча коалиции по борьбе с ИГ*.

"США выделит дополнительные 200 миллионов долларов для поддержки усилий по стабилизации обстановки в районах, освобожденных от ИГ*", — сказал госсекретарь в своем приветственном слове на министерской встрече коалиции по борьбе с ИГ*.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>